Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой

Специалисты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг лучших тренеров в мире на сегодняшний день.

На первой строчке оказался наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На второй позиции расположился рулевой «Арсенала» Карло Анчелотти, а тройку замкнул Хаби Алонсо из «Байера».

Дальше в десятке идут Микель Артета, Симоне Индзаги, Унаи Эмери, Лионель Скалони, Диего Симеоне, Арне Слот и Томас Тухель.

Отметим, что в топ-10 есть бывший тренер «Спартака» - Унаи Эмери располагается на шестой позиции. Сейчас испанец возглавляет «Астон Виллу».

