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Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой

17 Октября 2024 • 20:28 Комментировать (2)

Специалисты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг лучших тренеров в мире на сегодняшний день.

На первой строчке оказался наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На второй позиции расположился рулевой «Арсенала» Карло Анчелотти, а тройку замкнул Хаби Алонсо из «Байера».

Дальше в десятке идут Микель Артета, Симоне Индзаги, Унаи Эмери, Лионель Скалони, Диего Симеоне, Арне Слот и Томас Тухель.

Отметим, что в топ-10 есть бывший тренер «Спартака» - Унаи Эмери располагается на шестой позиции. Сейчас испанец возглавляет «Астон Виллу».

Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Симоне Индзаги Микель Артета Хаби Алонсо Диего Симеоне Томас Тухель Лионель Скалони Арне Слот Байер ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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galishnikov-oleg92
17 Октября 2024 в 20:37
Когда Анчелотти успел возглавить Арсенал?
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Kirolnic
17 Октября 2024 в 21:21
Афтор назначил папу Карло в Арсенал, что за вопрос?
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