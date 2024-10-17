Роналду – самый высокооплачиваемый футболист в мире, Месси сильно отстаёт

На страницах Forbes был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире за 2024 год. На первом месте оказался форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Годовой доход португальца – 285 миллионов долларов (220 миллионов – футбольные доходы и 65 миллионов долларов – нефутбольные доходы).

На второй позиции располагается нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. При этом по доходу аргентинец сильно отстаёт от Роналду, доход Лео – 135 миллионов долларов (60 из них – футбольные доходы).

Топ-3 замыкает Неймар с заработком в 110 миллионов долларов.

В десятку также входят Карим Бензема (104 млн долларов), Килиан Мбаппе (90 млн долларов), Эрлинг Холанн (60 млн долларов), Винисиус Жуниор (55 млн долларов), Мохамед Салах (53 млн долларов), Садио Мане (52 млн долларов) и Кевин де Брёйне (39 млн долларов).