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Румменигге: «Прежний формат Лиги чемпионов был скучным»

17 Октября 2024 • 01:36 Комментировать
Барселона
...
Бавария
23.10 22:00

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддержал изменения в формате еврокубков.

Знаменитый экс-футболист считает, что обновлённый регламент, вступивший в силу с начала текущей кампании, добавляет интриги.

«Прежний групповой этап был скучным – всё решалось уже после четвёртого тура. Теперь даже очень хорошим командам будет труднее пройти в плей-офф. Чем сложнее задача, тем больше эмоций. Я убеждён, что со временем болельщики оценят новый формат», – заявил в интервью Kicker Румменигге.

23 октября «Бавария» сыграет на выезде против «Барселоны» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

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Бавария Карл-Хайнц Румменигге Лига Чемпионов ещё теги

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