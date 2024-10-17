Румменигге: «Прежний формат Лиги чемпионов был скучным»

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддержал изменения в формате еврокубков.

Знаменитый экс-футболист считает, что обновлённый регламент, вступивший в силу с начала текущей кампании, добавляет интриги.

«Прежний групповой этап был скучным – всё решалось уже после четвёртого тура. Теперь даже очень хорошим командам будет труднее пройти в плей-офф. Чем сложнее задача, тем больше эмоций. Я убеждён, что со временем болельщики оценят новый формат», – заявил в интервью Kicker Румменигге.

23 октября «Бавария» сыграет на выезде против «Барселоны» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.