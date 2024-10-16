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Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус

16 Октября 2024 • 16:54 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал футболиста, который, по его мнению, больше всех заслужил «Золотой мяч» в 2024 году. Месси выделил своего партнёра по сборной Аргентины – Лаутаро Мартинеса.

«У Лаутаро Мартинеса был впечатляющий год. Он забил в финале и стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», - цитирует Месси La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки с пятью голами. Сборная Аргентины выиграла турнир. Кроме того, Мартинес стал чемпионом Италии с «Интером».

Фаворитом на завоевание «Золотого мяча» считается Винисиус Жуниор.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Золотой Мяч Лаутаро Мартинес ещё теги
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