Сайт «Реала» стал лучшим в мире восьмой год подряд, сайт «Манчестер Юнайтед» - в тройке

Мадридский «Реал» прихвастнул тем, что его клубный сайт становится самым посещаемым среди сайтов футбольных клубов мира восьмой год подряд. Об этом говорит свежий анализ, подготовленный SimilarWeb.

Сайт «Реала» располагается на первом месте со средним количеством просмотров в месяц в 8,9 миллиона. На втором месте идёт сайт «Ливерпуля» (в среднем 8,2 млн просмотров в месяц), а на третьем месте – сайт «Манчестер Юнайтед» (6,9 млн).

В топ-10 также входят «Арсенал» (6,4 млн), «Бавария» (5,4 млн), «Челси» (4,7 млн), «Манчестер Сити» (3,5 млн), «Барселона» (3,2 млн), «ПСЖ» (2 млн) и «Милан» (1,7 млн).