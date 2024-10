Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100

Специалисты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был опубликован рейтинг лучших футболистов в мире на сегодняшний день.

На первой строчке рейтинга оказался нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который, кстати говоря, считается фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году. На второй позиции расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а тройку замкнул полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Дальше в топ-10 идут Килиан Мбаппе, Родри, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Вильям Салиба, Джамал Мусиала и Кевин де Брёйне.

Лионель Месси занимает 44-е место, Лука Модрич – 100-е место, а Криштиану Роналду не попал в сотню лучших.