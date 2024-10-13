Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас вспомнил историю с экс-нападающим «сливочных» Криштиану Роналду.

— Я помню, как у нас был очень трудный матч в Лиге чемпионов. В перерыве Криштиану сказал мне, чтобы я сохранил ворота сухими. Он сказал, что выйдет и забьет два гола, и мы выиграем матч. И мы победили, — приводит слова Наваса Madrid Xtra.

Напомним, Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год, а Роналду играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год.

Стоит сказать, что на данный момент голкипер из Коста-Рики является свободным агентом. Что касается 39-летнего Роналду, то он выступает за саудовский «Аль-Наср».