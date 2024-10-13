Эдерсон назвал имена игроков, достойных «Золотого мяча»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон назвал имена своих фаворитов на звание лучшего футболиста года.

- Надеюсь, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус Жуниор. Он заслуживает награду за все, что сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, я буду так же счастлив, если приз получит Родри, - заявил Эдерсон TNT.

В 2024 году форвард «Реала» Винисиус Жуниор выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и Испании. Полузащитник «Манчестер Сити» триумфовал на Евро-2024 и в чемпионате Англии. Добавим, что в недавнем матче с «Арсеналом» Родри получил травму крестообразной связки колена и выбыл до конца сезона.