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Эдерсон назвал имена игроков, достойных «Золотого мяча»

13 Октября 2024 • 09:34 Комментировать

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон назвал имена своих фаворитов на звание лучшего футболиста года.

- Надеюсь, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус Жуниор. Он заслуживает награду за все, что сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, я буду так же счастлив, если приз получит Родри, - заявил Эдерсон TNT.

В 2024 году форвард «Реала» Винисиус Жуниор выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и Испании. Полузащитник «Манчестер Сити» триумфовал на Евро-2024 и в чемпионате Англии. Добавим, что в недавнем матче с «Арсеналом» Родри получил травму крестообразной связки колена и выбыл до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес Эдерсон Мораес Винисиус Жуниор ещё теги
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