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Лига чемпионов

Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20

12 Октября 2024 • 14:41 Комментировать (1)

Специалисты из Opta порадовали любителей футбола рейтингом самых сильных футбольных лиг в мире. За основу в этом рейтинге был взят рейтинг силы команд. То есть общий рейтинг каждой лиги высчитывался как средний рейтинг всех команд-участниц.

В итоге на первом месте оказалась Английская премьер-лиги, её общий рейтинг составил 87,9. Второе место разделили итальянская Серия А и немецкая Бундеслига с показателем 86,2. Испанская Ла Лига оказалась лишь на четвёртой строчке, как и французская Лига 1 – их показатель составил 85,1.

На шестой строчке разместилась бразильская Серия А – 80,8. Дальше идут чемпионаты Португалии (80,1), Бельгии (79,2), МЛС (78,2) и английский Чемпионшипа (77,6).

Российской премьер-лиги нет в топ-20.

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Евро-Футбол.Ру,
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ингерман
12 Октября 2024 в 15:14
самая сильная лига 🐪🐫🐪.. факто-с..
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