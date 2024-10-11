Раскрыта зарплата Клоппа на новой работе

С января Юрген Клопп будет работать на посту руководителя футбольных операций в системе «Ред Булл». Как сообщает немецкий Sky, на новой должности Клопп будет зарабатывать приблизительно 10-12 миллионов евро в год.

По данным источника, в контракте Клоппа не прописана опция отступных. При этом немецкий специалист сможет уйти при желании на основе джентльменского соглашения.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» после девяти лет работы в клубе Премьер-лиги. Специалист тогда говорил о намерении взять творческий отпуск.

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