Названы самые дорогие футболисты в мире: Мбаппе – третий, Ямаль – пятый

В пятницу специалисты портала Transfermarkt обновили ценники некоторых игроков из чемпионата Испании. Первое место в списке самых дорогих футболистов теперь делят Эрлинг Холанн и Винисиус Жуниор, которых оценивают в 200 миллионов евро.

На третьем месте располагаются Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе с ценниками в 180 миллионов евро.

Пятую строчку делят Ламин Ямаль и Фил Фоден, цена которых составляет 150 миллионов евро. Топ-7 замыкает Букайо Сака с ценой в 140 миллионов евро.

Восьмую позицию с ценниками в 130 миллионов евро делят четыре игрока – Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Федерико Вальверде и Родри.