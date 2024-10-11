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Обладатель «Золотого мяча» узнает о победе прямо на церемонии

11 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

Через несколько недель будет вручаться «Золотой мяч» - престижная награда, которая отмечает футболистов на индивидуальном уровне. В этом году обладатель приза не будет давать интервью для журнала France Football перед церемонией. Поэтому победитель голосования узнает о своём успехе прямо на торжественном мероприятии. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану.

«Золотой мяч» будет вручен 28 октября. Ранее появлялась информация о том, что награду в этом году получит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Добавим, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч
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