Обладатель «Золотого мяча» узнает о победе прямо на церемонии

Через несколько недель будет вручаться «Золотой мяч» - престижная награда, которая отмечает футболистов на индивидуальном уровне. В этом году обладатель приза не будет давать интервью для журнала France Football перед церемонией. Поэтому победитель голосования узнает о своём успехе прямо на торжественном мероприятии. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану.

«Золотой мяч» будет вручен 28 октября. Ранее появлялась информация о том, что награду в этом году получит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Добавим, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.