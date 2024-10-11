Глава УЕФА ответил на угрозы футболистов устроить забастовку

«Календарь заполнен до отказа. Сейчас все на пределе, это стоит признать. Но кто жалуется? Те футболисты, у которых самые большие зарплаты, и клубы, у которых в составе по 25 топовых футболистов. У кого оклад ниже и нет такой обоймы из игроков, не жалуются. Они просто любят играть в футбол», - передает слова президента УЕФА BBC.