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Глава УЕФА ответил на угрозы футболистов устроить забастовку

11 Октября 2024 • 09:06 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новости о возможной забастовке игроков из-за загруженного графика.

«Календарь заполнен до отказа. Сейчас все на пределе, это стоит признать. Но кто жалуется? Те футболисты, у которых самые большие зарплаты, и клубы, у которых в составе по 25 топовых футболистов. У кого оклад ниже и нет такой обоймы из игроков, не жалуются. Они просто любят играть в футбол», - передает слова президента УЕФА BBC.

Ранее некоторые из футболистов негативно высказывались о календаре нынешнего сезона. Напомним, что с этого сезона Лига чемпионов УЕФА поводится в обновленном формате.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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