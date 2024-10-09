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Клопп объяснил, почему решил вернуться к работе в футболе

09 Октября 2024 • 16:39 Комментировать

Юрген Клопп с января начнёт работу на должности руководителя футбольных операций «Ред Булл». Немецкий специалист дал комментарий на этот счёт.

«Несколько месяцев назад я сказал, что пока не вижу себя у боковой линии, и это по-прежнему так. Но я всё ещё люблю футбол и люблю работать. «Ред Булл» даёт мне идеальную платформу для этого.

Я хочу поделиться своим опытом, который я накопил за эти годы. Все мы знаем, что есть более успешные тренеры, но в своей карьере я боролся за повышение в классе, боролся за сохранение прописки, боролся за трофеи. Иногда мы терпели неудачи, иногда преуспевали. Нам приходилось много работать и играть каждые три дня. Времени совсем не было. Новая работа даёт мне время и возможности. Я хочу почувствовать и понять, что полезно в футболе и немного его развить. Очень жду этого, а пока снова уезжаю в отпуск», - сказал Клопп на видео в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Юрген Клопп
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