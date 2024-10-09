Назван тренер, который потратил на трансферы больше всех: Моуринью – второй, Анчелотти – третий

На страницах Betimate опубликовали рейтинг тренеров, которые потратили на трансферы больше всего. На первой позиции оказался рулевой английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. При его работе на тренерском мостике клубы потратили на новичков 1,72 миллиарда фунтов.

На второй позиции расположился Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Фенербахче». Показатель португальца – 1,6 миллиарда фунтов. Тройку замкнул главный тренер «Реала» Карло Анчелотти – 1,5 миллиарда фунтов.

В топ-5 также входят Массимилиано Аллегри (1,19 миллиарда фунтов) и Диего Симеоне (1,19 миллиарда фунтов).