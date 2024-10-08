Сёмин оценил новый календарь европейских клубов

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о календаре европейских команд после введения нового формата Лиги чемпионов УЕФА.
«Играть по 70 матчей в году - это чересчур тяжело, их никто не может выдержать. Тренерам и игрокам сложно играть в таком календаре», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что с нового сезона Лига чемпионов проводится в новом формате. Групповая стадия престижного турнира была заменена на общий этап. Всех участников объединили в одну турнирную таблицу.
Действующим триумфатором Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финальном поединке минувшего розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
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