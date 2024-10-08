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Лига чемпионов

Сёмин оценил новый календарь европейских клубов

08 Октября 2024 • 17:53 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о календаре европейских команд после введения нового формата Лиги чемпионов УЕФА.

«Играть по 70 матчей в году - это чересчур тяжело, их никто не может выдержать. Тренерам и игрокам сложно играть в таком календаре», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что с нового сезона Лига чемпионов проводится в новом формате. Групповая стадия престижного турнира была заменена на общий этап. Всех участников объединили в одну турнирную таблицу.

Действующим триумфатором Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финальном поединке минувшего розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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