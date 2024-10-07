Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возвращении в Лигу чемпионов. У футболиста спросили, является ли это мечтой футболиста.

«Да, 100%. Думаю, это мечта любого футболиста. Лига чемпионов – самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно», - цитирует Головина сайт РФС.

В то же время Головин отметил, что ему пока сложно оценивать новый формат Лиги чемпионов.

В двух прошедших турах общего этапа Лиги чемпионов «Монако» обыграл «Барселону» (2:1) и сыграл вничью с загребским «Динамо» (2:2). В третьем туре Головин и компания будут играть против «Црвены Звезды» на своём поле.