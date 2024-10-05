Роналду опередил Месси: Рейтинг самых известных футболистов в истории

На страницах GiveMeSport был опубликован рейтинг самых известных футболистов в истории. В этот рейтинг вошло одиннадцать игроков.
Первое место занял нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду. Он опередил своего извечного конкурента в лице Лионеля Месси – аргентинец располагается на второй позиции.
Тройку замкнул Дэвид Бекхэм, который, что интересно, является главным инвестором «Интер Майами», где сейчас играет Месси.
Дальше в рейтинге идут Диего Марадона, Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Джордж Бест, Зинедин Зидан, Йохан Кройф и Златан Ибрагимович.
кришти - шмецый - РАУЛЬ - зизу - круиф - ибра - роналда - полосатый мух и тд.. да, ышо цвецная барада с качигаром.. куды ж тута без клованов.. А-ха-ха-ха! )))