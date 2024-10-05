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Роналду опередил Месси: Рейтинг самых известных футболистов в истории

05 Октября 2024 • 15:30 Комментировать (2)

На страницах GiveMeSport был опубликован рейтинг самых известных футболистов в истории. В этот рейтинг вошло одиннадцать игроков.

Первое место занял нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду. Он опередил своего извечного конкурента в лице Лионеля Месси – аргентинец располагается на второй позиции.

Тройку замкнул Дэвид Бекхэм, который, что интересно, является главным инвестором «Интер Майами», где сейчас играет Месси.

Дальше в рейтинге идут Диего Марадона, Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Джордж Бест, Зинедин Зидан, Йохан Кройф и Златан Ибрагимович.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Дэвид Бекхэм Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Златан Ибрагимович Зинедин Зидан Йохан Кройф Джордж Бест ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
05 Октября 2024 в 16:18
Всё правильно.. Авейру только в инсте может "божить".. 🤭😂
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ингерман
05 Октября 2024 в 16:07
1. ПЕЛЕ и все... все... все...
кришти - шмецый - РАУЛЬ - зизу - круиф - ибра - роналда - полосатый мух и тд.. да, ышо цвецная барада с качигаром.. куды ж тута без клованов.. А-ха-ха-ха! )))
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