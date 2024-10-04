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Дешам объяснил, почему не вызвал голкипера «Лилля»

04 Октября 2024 • 17:41 Комментировать
Лилль
1:0
Реал Мадрид

Молодой голкипер «Лилля» Люка Шевалье (22 года) недавно отразил все удары футболистов «Реала». Это помогло его команде сенсационно выиграть.

Несмотря на свою приличную статистику, голкипер по сей день не получает вызов в сборную. Представители французских СМИ были уверенны, что после потрясающего матча Лиги чемпионов Люка наконец-то отправится в расположение сборной.

Во время своей пресс-конференции главный тренер Франции Дидье Дешам объяснил, почему решил сделать ставку на других игроков.

«Он становится все ближе и ближе к вызову. Мне не нужен был матч с «Реалом», чтобы понять его потенциал. Рано или поздно он будет здесь. Это означает, что три наших вратаря должны поддерживать свой уровень», - приводит слова тренера официальный сайт сборной Франции.

На ближайшие сборы был приглашен голкипер «Милана» Майк Меньян, капитан «Ланса» Брайс Самба и вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола.

Ранее мы писали о том, почему главный тренер не вызвал в сборную Килиана Мбаппе.

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