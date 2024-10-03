Влахович – автор гола недели в Лиге чемпионов

Сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович признан автором лучшего гола недели в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Влахович оформил в поединке «Ювентуса» на выезде против «РБ Лейпциг» дубль, однако лучшим был признан его второй гол в ворота «быков». В итоге «Юве» удалось одержать очередной успех под руководством Тьяго Мотты, победив оппонентов – 3:2.

Также на звание автора лучшего гола тура Лиги чемпионов претендовали форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также Джон Дуран («Астон Вилла») и Христос Цолис («Брюгге»).

Ранее УЕФА показал команду недели Лиги чемпионов.