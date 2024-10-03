Анчелотти: Надеюсь, что поражение от «Лилля» поможет нам измениться

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался после поражения команды от «Лилля» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французского коллектива.

— Поражение от «Атлетико» в январе помогло нам измениться. Надеюсь, что то же самое произойдет и сейчас, — сказал итальянский тренер журналистам.

Напомним, до матча с «Лиллем» команда Анчелотти не проигрывала почти десять месяцев во всех турнирах.

Ближайший матч «Реала» состоится в субботу, 5 октября. Соперником «сливочных» станет «Вильярреал». Начало игры девятого тура испанской Ла Лиги запланировано на 22:00 по столичному времени.