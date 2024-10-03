УЕФА показал команду недели Лиги чемпионов – там есть Рафинья

УЕФА показал символическую сборную второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В эту символическую команду попали такие игроки:

Мартинес («Астон Вилла») – Сантос («Лилль»), Фламинго (ПСВ), Салису («Монако»), Дзаппакоста («Аталанта») – Тимбер («Фейеноорд»), Флорентино («Бенфика»), Сима («Брест»), Рафинья («Барселона»), Адейеми («Боруссия») – Влахович («Ювентус»).

Напомним, что лучшим игроком недели Лиги чемпионов был признан Карим Адейеми, который в матче против «Селтика» (7:1) оформил хет-трик и отдал голевой пас.

Матчи третьего тура Лиги чемпионов пройдут 22 и 23 октября.