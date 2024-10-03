УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду в Лиге чемпионов проходили матчи второго тура общего этапа. По их итогам лучшим игроком признан вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми. В матче против «Селтика» Адейеми забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Напомним, что «Боруссия» разгромила на своём поле «Селтик» со счётом 7:1. Именно дортмундцы занимают первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов после двух сыгранных туров. «Шмели» набрали шесть очков при разности голов 10:1 (+9).

В следующем туре Лиги чемпионов «Боруссия» будет играть против «Реала» на выезде. Игра пройдёт 22 октября.