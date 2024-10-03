Назван главный фаворит Лиги чемпионов – это не «Реал» и не «Манчестер Сити»

Специалисты авторитетного портала Goal составили рейтинг команд Лиги чемпионов на основе увиденного в двух стартовых турах общего этапа. Этот рейтинг отражает шансы команд на победу в главном клубном турнире континента.

На первом месте рейтинга оказался «Арсенал», который в двух прошедших турах сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) и обыграл «ПСЖ» (2:0). На второй строчке идёт «Манчестер Сити», лидировавший в предыдущей версии рейтинга в конце августа. Тройку замыкает «Реал», который в среду сенсационно проиграл «Лиллю».

Дальше в топ-10 идут «Ливерпуль», «Интер», «Бавария», «Байер», «Ювентус», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».