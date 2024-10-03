«Я обеспокоен»: Анчелотти высказался после поражения «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от «Лилля» во втором туре Лиги чемпионов (0:1).

«У нас были проблемы с созданием, владение мячом было медленным, идей было мало. Очевидно, что у нас в этом матче ничего не получилось. Печально то, что ощущения были нехорошими. В спорте можно проиграть, но сегодня не было хорошего ощущения. Я обеспокоен. Но у нас есть все ресурсы, чтобы учиться и прогрессировать. Нужно быстро всё исправить», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Вильярреала» в чемпионате Испании.