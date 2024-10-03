«Мы достигли дна» - фраза из раздевалки «Реала»

В среду вечером «Реал» разочаровал своих болельщиков поражением от «Лилля» во втором туре Лиги чемпионов (0:1). После игры футболисты мадридской команды были очень огорчены из-за результата.

«Мы достигли дна», - такая фраза прозвучала в раздевалке «Реала». Об этом сообщает Madrid Xtra, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса.

После двух туров Лиги чемпионов «Реал» имеет три зачётных балла в своём кармане. В третьем туре команда Карло Анчелотти будет играть против дортмундской «Боруссии» на своём поле. Матч пройдёт 22 октября.

«Реал» сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.