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Лига чемпионов

Вингер «Болоньи» не разочарован после поражения от «Ливерпуля»

03 Октября 2024 • 13:55 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Бавария

Несмотря на то, что «Болонья » проиграла в матче Лиги чемпионов со счётом 0:2, в клубе отреагировали позитивно на этот результат.

Вингер гостей Риккардо Орсолини имел самый явный шанс, чтобы забить гол за свою команду. Хоть этого сделать не удалось, футболист запомнит прошедший матч надолго.

«Приехать сюда нелегко ни для одной команды в мире. Будем реалистами, клубам, как мы, ещё сложнее. У меня лишь гордость за свою команду, и это не такое горькое поражение для нас. Этот легендарный вечер останется у нас в памяти», - приводит слова Риккардо TMW.

Напомним, что в первом матче «Болонья» сыграла со счётом 0:0 против «Шахтёра». В следующем матче Лиги чемпионов итальянский коллектив сыграет снова в Англии. В соперниках «Астон Вилла», которая выиграла вчера у «Баварии».

 

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Болонья Ливерпуль Риккардо Орсолини ещё теги

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