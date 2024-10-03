Назван лучший полузащитник в истории Лиги чемпионов: Модрич – второй, Кроос – пятый

Специалисты портала Give Me Sport обнародовали рейтинг лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов. В основу рейтинга были заложены такие факторы, как количество игр, показатели в заключительной трети поля и выигранные титулы.

На первой позиции рейтинга оказался экс-полузащитник «Барселоны» Хави. Он опередил Луку Модрича, хоть хорват и выиграл больше трофеев Лиги чемпионов (шесть против четырёх). Тройку замыкает Андрес Иньеста.

В топ-9 (всего в рейтинге девять игроков) также вошли Кларенс Зеедорф, Тони Кроос, Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Пол Скоулз.