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Лига чемпионов

Назван лучший полузащитник в истории Лиги чемпионов: Модрич – второй, Кроос – пятый

03 Октября 2024 • 13:18 Комментировать (1)

Специалисты портала Give Me Sport обнародовали рейтинг лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов. В основу рейтинга были заложены такие факторы, как количество игр, показатели в заключительной трети поля и выигранные титулы.

На первой позиции рейтинга оказался экс-полузащитник «Барселоны» Хави. Он опередил Луку Модрича, хоть хорват и выиграл больше трофеев Лиги чемпионов (шесть против четырёх). Тройку замыкает Андрес Иньеста.

В топ-9 (всего в рейтинге девять игроков) также вошли Кларенс Зеедорф, Тони Кроос, Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Пол Скоулз.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Андрес Иньеста Пол Скоулз Хави Эрнандес Лука Модрич Лига Чемпионов Кларенс Зеедорф Тони Кроос Андреа Пирло ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
03 Октября 2024 в 13:37
с чегой-то физрук лучше Иньесты??
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