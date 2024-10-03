Миятович назвал проблему «Реала» после поражения в Лиге чемпионов

Известный в прошлом игрок «Реала» Предраг Миятович дал комментарий по поводу поражения команды от «Лилля» во втором туре Лиги чемпионов (0:1).

«Честно говоря, меня не убедила игра «Реала» в полузащите. Думаю, что проблема в матче с «Лиллем» как раз заключалась в полузащите. Эти полузащитники физически в порядке, но лишены особого творчества.

Мне не хватало там Модрича, а Крооса уже нет в клубе. На мой взгляд, Тчуамени, Камавинга и Вальверде – это слишком много мускул и слишком топорная игра с мячом. Думаю, такой вариант полузащиты не подходит для «Реала», - сказал Миятович в эфире Cadena SER.