Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о своём рекорде

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал свое рекордное достижение в мерсисайдском клубе. Нидерландец стал первым тренером в истории, который выиграл восемь из первых девяти матчей.

«Мне приятно установить такое достижение, ведь до меня в «Ливерпуле» было много отличных специалистов. Но я не хочу, чтобы меня помнили только по этому показателю. Я надеюсь добиться намного большего», - передает слова нидерландского специалиста клубная пресс-служба.

Накануне «Ливерпуль» сыграл против «Болоньи» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Слота одержали победу со счетом 2:0.