Турнирная таблица Лиги чемпионов: «Барселона» - на 16-м месте, «Реал» ещё ниже

Во вторник и среду состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов. Как известно, в сезоне 2024/2025 в главном клубном турнире нет группового этапа – его заменила единая лига с 36 командами.
Только семь команд выиграли оба матча в двух стартовых турах – «Боруссия», «Брест», «Бенфика», «Бенфика», «Байер», «Ливерпуль» и «Ювентус». «Барселона» располагается на 16-й позиции, «Реал» на 17-й, а «Милан» и вовсе на 32-й. Давайте посмотрим на полную турнирную таблицу.
|Место
|Команда
|Разность голов
|Очки
|1
|Боруссия Д
|+9
|6
|2
|Брест
|+5
|6
|3
|Бенфика
|+5
|6
|4
|Байер
|+5
|6
|5
|Ливерпуль
|+4
|6
|6
|Астон Вилла
|+4
|6
|7
|Ювентус
|+3
|6
|8
|Манчестер Сити
|+4
|4
|9
|Интер
|+4
|4
|10
|Спарта
|+3
|4
|11
|Аталанта
|+3
|4
|12
|Спортинг Л
|+2
|4
|13
|Арсенал
|+2
|4
|14
|Монако
|+1
|4
|15
|Бавария
|+6
|3
|16
|Барселона
|+4
|3
|17
|Реал
|+1
|3
|18
|Лилль
|-1
|3
|19
|ПСЖ
|-1
|3
|20
|Селтик
|-2
|3
|21
|Брюгге
|-2
|3
|22
|Фейеноорд
|-3
|3
|23
|Атлетико
|-3
|3
|24
|ПСВ
|-2
|1
|25
|Штутгарт
|-2
|1
|26
|Болонья
|-2
|1
|27
|Шахтёр
|-3
|1
|28
|Динамо Загреб
|-7
|1
|29
|РБ Лейпциг
|-2
|0
|30
|Жирона
|-2
|0
|32
|Штурм
|-2
|0
|32
|Милан
|-3
|0
|33
|Црвена Звезда
|-5
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|-7
|0
|35
|Слован
|-8
|0
|36
|Янг Бойз
|-8
|0
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