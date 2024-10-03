Турнирная таблица Лиги чемпионов: «Барселона» - на 16-м месте, «Реал» ещё ниже

Во вторник и среду состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов. Как известно, в сезоне 2024/2025 в главном клубном турнире нет группового этапа – его заменила единая лига с 36 командами.

Только семь команд выиграли оба матча в двух стартовых турах – «Боруссия», «Брест», «Бенфика», «Бенфика», «Байер», «Ливерпуль» и «Ювентус». «Барселона» располагается на 16-й позиции, «Реал» на 17-й, а «Милан» и вовсе на 32-й. Давайте посмотрим на полную турнирную таблицу.