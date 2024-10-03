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Лига чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов: «Барселона» - на 16-м месте, «Реал» ещё ниже

03 Октября 2024 • 11:54 Комментировать (3)

Во вторник и среду состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов. Как известно, в сезоне 2024/2025 в главном клубном турнире нет группового этапа – его заменила единая лига с 36 командами.

Только семь команд выиграли оба матча в двух стартовых турах – «Боруссия», «Брест», «Бенфика», «Бенфика», «Байер», «Ливерпуль» и «Ювентус». «Барселона» располагается на 16-й позиции, «Реал» на 17-й, а «Милан» и вовсе на 32-й. Давайте посмотрим на полную турнирную таблицу.

Место Команда Разность голов Очки
1 Боруссия Д +9 6
2 Брест +5 6
3 Бенфика +5 6
4 Байер +5 6
5 Ливерпуль +4 6
6 Астон Вилла +4 6
7 Ювентус +3 6
8 Манчестер Сити +4 4
9 Интер +4 4
10 Спарта +3 4
11 Аталанта +3 4
12 Спортинг Л +2 4
13 Арсенал +2 4
14 Монако +1 4
15 Бавария +6 3
16 Барселона +4 3
17 Реал +1 3
18 Лилль -1 3
19 ПСЖ -1 3
20 Селтик -2 3
21 Брюгге -2 3
22 Фейеноорд -3 3
23 Атлетико -3 3
24 ПСВ -2 1
25 Штутгарт -2 1
26 Болонья -2 1
27 Шахтёр -3 1
28 Динамо Загреб -7 1
29 РБ Лейпциг -2 0
30 Жирона -2 0
32 Штурм -2 0
32 Милан -3 0
33 Црвена Звезда -5 0
34 Ред Булл Зальцбург -7 0
35 Слован -8 0
36 Янг Бойз -8 0
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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Октября 2024 в 12:29
Милан, кстати, если так и дальше будет, рискует не попасть и в топ-24.
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CELTIC FROST
03 Октября 2024 в 12:29
Есть деловое предложение - чтобы при выделении в тексте можно было указывать на ошибку. А то их - зашкаливает.
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CELTIC FROST
03 Октября 2024 в 12:28
Ай, молодцом, ЕФ! Вместо Астон Виллы написали два раза Бенфика) Заклинание такое что ли?))
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