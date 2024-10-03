«Чёрная ночь» - в Испании отреагировали на результаты «Реала» и других

В среду вечером все три испанских клуба потерпели поражения в своих матчах Лиги чемпионов. «Реал» проиграл в гостях у «Лилля» (0:1), «Атлетико» был разгромлен на поле «Бенфики» (0:4), а «Жирона» уступила дома «Фейеноорду» (2:3).

Испанская газета Marca в четверг вышла с заголовком, отражающим результаты испанских команд в главном клубном турнире континента.

«Чёрная ночь», - написано на обложке.

Напомним, что днём ранее, во вторник, «Барселона» разгромила в Лиге чемпионов «Янг Бойз» со счётом 5:0. Кстати, три испанских клуба потерпели поражения в один день Лиги чемпионов впервые в истории.