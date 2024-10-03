Дуран прокомментировал свой гол в ворота «Баварии»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран дал комментарий после победы над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов. Именно Дуран стал автором победного гола, огорчив Мануэля Нойера.

«Я счастлив забить, особенной такой великой команде, как «Бавария», клубу моей мечты. Я рад получить награду лучшему игроку матча против такой команды, о чём я тоже мечтал. Думаю, это часть моей работы: быть сосредоточенным, ждать шанса и ловить момент. Спасибо фанатам, которые всегда были рядом, хоть у нас и были некоторые разногласия», - сказал Дуран в микст-зоне после матча.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.