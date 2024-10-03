Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дуран прокомментировал свой гол в ворота «Баварии»

03 Октября 2024 • 11:34 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Бавария

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран дал комментарий после победы над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов. Именно Дуран стал автором победного гола, огорчив Мануэля Нойера.

«Я счастлив забить, особенной такой великой команде, как «Бавария», клубу моей мечты. Я рад получить награду лучшему игроку матча против такой команды, о чём я тоже мечтал. Думаю, это часть моей работы: быть сосредоточенным, ждать шанса и ловить момент. Спасибо фанатам, которые всегда были рядом, хоть у нас и были некоторые разногласия», - сказал Дуран в микст-зоне после матча.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Астон Вилла Джон Дуран ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Октября
11:34
Дуран прокомментировал свой гол в ворота «Баварии»
07:03
Компани – о форме Кейна: «Скоро он снова начнёт забивать»
05:19
Киммих – о поражении «Баварии»: «Мы не показали свой максимум» 1
04:45
Киммих прокомментировал игру Нойера в эпизоде с пропущенным голом
04:29
Кейн остаётся лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
03:56
Кейн оценил игру «Баварии» в проигранном матче с «Астон Виллой»
02:57
​Эмилиано Мартинес: «Просто нереально»
01:02
Спортивный директор «Баварии»: «Мы не должны были проиграть»
00:54
​Эмери: «Мы хотим выступать в Европе стабильно»
00:47
Компани: «Упустили отличные возможности»
00:03
«Астон Вилла» прервала невероятную серию «Баварии» в Лиге чемпионов
02 Октября
23:56
«Астон Вилла» опять с победой: Гол-«дурак» Дурана положил «Баварию» на лопатки 3
21:54
Компани объяснил отсутствие Мусиалы в стартовом составе «Баварии»
21:30
«Астон Вилла» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:12
«Астон Вилла» и «Бавария» назвали составы на матч Лиги чемпионов
13:11
Актуальная ставка и прогноз на матч Астон Вилла — Бавария Лиги чемпионов — 2 октября 2024
11:51
Компани высказался о состоянии Кейна перед матчем в Англии
02:44
Астон Вилла - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Октября
21:22
Эмери: «Астон Вилле» предстоит сыграть с одной из лучших команд в мире»
20:50
Актуальный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Бавария Лиги чемпионов — 2 октября 2024
05:35
Уоткинс поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
01:23
Кейн пропустил тренировку «Баварии»
30 Сентября
21:48
Прогноз на точный счёт матча Астон Вилла — Бавария Лиги чемпионов — 2 октября 2024
09:00
Представитель какой страны выиграет Лигу чемпионов
28 Сентября
23:39
Кейн рассказал, насколько серьёзна его травма
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Мбаппе обратился к Гризманну Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
12:28 · Лига чемпионов
Миятович назвал проблему «Реала» после поражения в Лиге чемпионов 2
12:26 · Лига чемпионов
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о своём рекорде
11:42 · Лига чемпионов
«Чёрная ночь» - в Испании отреагировали на результаты «Реала» и других
11:34 · Лига чемпионов
Дуран прокомментировал свой гол в ворота «Баварии»
09:55 · Лига чемпионов
Нойер высказался о поражении «Баварии» в Лиге чемпионов
09:24 · Лига чемпионов
Роджерс прокомментировал победу над «Баварией»
09:18 · Лига чемпионов
Тренер «Лилля» прокомментировал победу над «Реалом»
09:09 · Лига чемпионов
Тренер «Монако» оценил ничью с «Динамо» в Загребе
08:26 · Англия. Премьер-лига
Преемник Клоппа установил новый рекорд в «Ливерпуле»
07:03 · Германия. Бундеслига
Компани – о форме Кейна: «Скоро он снова начнёт забивать»
06:10 · Лига чемпионов
Только трём тренерам удавалось обыграть Гвардиолу, Моуринью и Анчелотти в еврокубках
06:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» может остаться без Бремера до конца сезона 1
05:51 · Лига чемпионов
Компани высказался о завершившейся многолетней серии «Баварии» в Лиге чемпионов
05:30 · Лига чемпионов
Мотта: «Рано говорить о перспективах «Ювентуса» в Лиге чемпионов»
05:19 · Лига чемпионов
Киммих – о поражении «Баварии»: «Мы не показали свой максимум» 1
05:09 · Лига чемпионов
Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» 1
05:00 · Лига чемпионов
Маркизио рассказал, в чём хорош «Ювентус» при Мотте
04:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил роль Беллингема на поле в нынешнем сезоне 1
04:45 · Лига чемпионов
Киммих прокомментировал игру Нойера в эпизоде с пропущенным голом
04:37 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Ювентус» – один из фаворитов Лиги чемпионов»
04:29 · Лига чемпионов
Кейн остаётся лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
04:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» снова потерял важного игрока из-за травмы 1
04:13 · Лига чемпионов
В УЕФА определили четырёх кандидатов на звание игрока тура в Лиге чемпионов
04:03 · Лига чемпионов
Эндрик поделился эмоциями после первого матча в старте «Реала»
03:56 · Лига чемпионов
Кейн оценил игру «Баварии» в проигранном матче с «Астон Виллой»
Все новости