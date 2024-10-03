Нойер высказался о поражении «Баварии» в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий после гостевого поединка против бирмингемской «Астон Виллы» во втором туре Лиги чемпионов УЕФА.
«Это был для нас не хороший, но и не плохой поединок. Иногда такое случается в нашем спорте. Соперник показал хорошую игру и создал нам сложности. Мы имели моменты в атаке, однако не смогли их реализовать», - передает слова вратаря Bayern & Germany.
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Бирмингеме и завершилась минимальной победой «Астон Виллы» со счетом 1:0. В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с каталонской «Барселоной».
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