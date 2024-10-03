Роджерс прокомментировал победу над «Баварией»

Форвард бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс высказался о минимальной победе над мюнхенской «Баварией» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Это что-то невероятное. Атмосфера и сам матч против одного из лучших клубов мира. Ради этого я выхожу на поле. Это все для меня. Такие моменты дают мне радость», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Напомним, что «Астон Вилла» одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Джон Дуран. В следующем поединке Лиги чемпионов подопечные Унаи Эмери на домашнем стадионе встретятся с итальянской «Болоньей».
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