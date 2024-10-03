Тренер «Лилля» прокомментировал победу над «Реалом»

Наставник французского «Лилля» Бруно Женезио высказался о победе над мадридским «Реалом» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Именно для этого мы много работаем. Благодаря этому труду мы можем делиться невероятными эмоциями со своими болельщиками и родными. Это то, что делает наш вид спорта таким невероятным. Подобные победы навсегда остаются в памяти», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.
Французский клуб набрал три балла и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Реал», в свою очередь, набрал три очка и находится на 16-й строчке.
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