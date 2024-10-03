Тренер «Лилля» прокомментировал победу над «Реалом»

«Именно для этого мы много работаем. Благодаря этому труду мы можем делиться невероятными эмоциями со своими болельщиками и родными. Это то, что делает наш вид спорта таким невероятным. Подобные победы навсегда остаются в памяти», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.