Тренер «Монако» оценил ничью с «Динамо» в Загребе

Наставник «Монако» Ади Хюттер высказался о ничейном результате поединка против загребского «Динамо» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Для нас это неплохой результат. Хочу отдать должное своим игрокам, они проявили характер, не сдавшись в сложной ситуации. Уступая в два мяча, могу сказать, что рад набранному очку, несмотря на изначальное желание победить», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся в столице Хорватии и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После этого матча на счету монегасков стало четыре балла. «Динамо», в свою очередь, набрало свой первый балл на общем этапе Лиги чемпионов.