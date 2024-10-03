Только трём тренерам удавалось обыграть Гвардиолу, Моуринью и Анчелотти в еврокубках

«Лилль» Бруно Женезио одержал победу над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0).

Судьбу встречи решил точный удар Джонатана Дэвида с пенальти в компенсированное к первому тайму время. Как отмечает Opta, Женезио стал лишь третьим тренером, сумевшим обыграть команды Хосепа Гвардиолы, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти в еврокубках. До француза это делали только Диего Симеоне и Юрген Клопп.

Поражение от «Лилля» – первое для «Реала» в нынешнем сезоне, а также первое с января. В прошлой кампании Карло Анчелотти добился со «сливочными» триумфа в Лиге чемпионов.

На счету «Лилля» и «Реала» по три набранных очка после двух стартовых туров текущего розыгрыша самого престижного еврокубка.