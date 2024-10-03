Компани высказался о завершившейся многолетней серии «Баварии» в Лиге чемпионов

Рулевой «Баварии» Венсан Компани рассказал, что думает о прерванной беспроигрышной серии «Баварии» в групповом/общем этапе Лиги чемпионов.

«Бавария» не проигрывала до плей-офф Лиги чемпионов на протяжении 41 поединка кряду – с 2017 года. Что любопытно, предыдущее поражение мюнхенцам тоже нанесла команда Унаи Эмери – тогда ещё «ПСЖ». Спустя семь лет испанец смог одолеть гранда Бундеслиги уже с «Астон Виллой» (1:0).

«Когда речь идёт о победах и поражениях, такой многолетний контекст не имеет значения. Каждый матч – это отдельная история. У нас были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались», – заявил Компани на пресс-конференции в ответ на вопрос о знаменитой серии.