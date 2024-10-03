Мотта: «Рано говорить о перспективах «Ювентуса» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта побеседовал с журналистами после выигранного матча против «РБ Лейпцига» (3:2).

Туринцы смогли добыть волевую победу в Германии, играя вдесятером с 59-й минуты. По прошествии двух туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Ювентуса» шесть набранных очков.

«Чего мы можем достичь в Лиге чемпионов? Пока рано об этом говорить. Впереди у нас две игры против отличных команд. Сейчас нужно думать только о предстоящей встрече Серии А с «Кальяри». Сегодня не обошлось без травм, и нам ещё предстоит узнать, насколько всё серьёзно», – поведал в интервью Prime Video Мотта.

В следующем туре «бьянконери» примут в родных стенах «Штутгарт». Матч состоится 22 октября.