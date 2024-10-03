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Киммих – о поражении «Баварии»: «Мы не показали свой максимум»

03 Октября 2024 • 05:19 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Бавария

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих объяснил неудачу команды в матче против «Астон Виллы» (0:1).

Бирмингемский коллектив нанёс мюнхенцам первое поражение в сезоне. Единственный гол был забит на 79-й минуте – его автором стал вышедший на замену Джон Дуран.

«Сегодня мы не проявили себя на 100%, допустили слишком много ошибок и не так охотно бились за подборы, как в предыдущие несколько недель. Не всё было идеально, но мы всё равно имели свои шансы впереди. Этих шансов было не так уж много, но некоторые из них можно считать явными. Всегда трудно создавать моменты, когда соперник защищается глубоко. У Сержа [Гнабри] была хорошая возможность в первом тайме, Гарри [Кейн] мог забить в конце», – приводит Bayern & Germany комментарии Киммиха.

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Бавария Астон Вилла Йозуа Киммих ещё теги

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