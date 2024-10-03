Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал интервью после проигранного матча Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).

«Доги» вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Джонатана Дэвида с пенальти. После перерыва французский коллектив смог сохранить победный счёт в поединке с действующими победителями турнира.

«Чего сегодня не хватило? Агрессивности, креативности, немного борьбы. Мы должны быстро проанализировать произошедшее и стать лучше, потому что времени нет. Впереди очень много матчей.

Самое главное – команда. Неважно, кто играет, мы всегда хотим побеждать», – цитирует Madrid Zone Лунина, заменившего травмированного Тибо Куртуа.