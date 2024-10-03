Маркизио рассказал, в чём хорош «Ювентус» при Мотте

Известный экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поведал о сильных качествах команды под руководством Тьяго Мотты.

В среду «бьянконери» вырвали победу над «РБ Лейпцигом» в Германии (3:2), уступая до 68-й минуты и будучи в меньшинстве.

«Тьяго Мотта привнёс в «Ювентус» новый дух, именно он создал этот менталитет. Команда не сдаётся ни при каких условиях. Игроки продолжили биться и одержали победу. Даже оставшись вдесятером, они не отошли назад», – заявил Маркизио, выступая на Prime Video.

«Ювентус» – одна из семи команд, набравших шесть очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов.