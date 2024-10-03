Киммих прокомментировал игру Нойера в эпизоде с пропущенным голом

«Бавария» потерпела поражение от «Астон Виллы» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

Команда Унаи Эмери огорчила гостей из Мюнхена на 79-й минуте – точный удар нанёс Джон Дуран. Задачу форварду «вилланов» облегчил Мануэль Нойер, располагавшийся далеко от собственных ворот.

«Это случилось после нашего стандарта, и мы, возможно, были слишком далеко впереди. Ману часто занимает высокую позицию – это спасло нас от опасного голевого момента «Астон Виллы» в первом тайме. Такая манера игры Нойера часто приносит нам пользу, поэтому мы его не виним», – передаёт Bayern & Germany слова Киммиха из послематчевого интервью.