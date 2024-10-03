Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Ювентус» – один из фаворитов Лиги чемпионов»

Рулевой «РБ Лейпцига» Марко Розе оценил силу «Ювентуса» после домашнего поражения в матче Лиги чемпионов (2:3).

Туринцы уступали в счёте вплоть до 68-й минуты, будучи при этом в меньшинстве (на 59-й минуте был удалён голкипер Микеле ди Грегорио), однако нашли в себе силы не только спастись от поражения, но и увезти из Германии три очка.

«Ювентус» – один из фаворитов Лиги чемпионов, – считает Розе, высказавшийся в послематчевом интервью. – То, что сделал сегодня наш соперник, – это не случайность», – уверен тренер «красных быков».

«Бьянконери» набрали шесть очков после двух стартовых туров общего этапа. «РБ Лейпциг» начал выступление в турнире неудачно – два поражения.