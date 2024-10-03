Кейн остаётся лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог отличиться во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, но сохранил за собой лидерство в гонке бомбардиров.

31-летний англичанин не помог команде Венсана Компани избежать поражения от «Астон Виллы» (0:1) в Бирмингеме. Несмотря на это, форвард остаётся лучшим бомбардиром турнира благодаря покеру, оформленному в поединке первого тура против загребского «Динамо» (9:2). Вторую строчку в списке голеадоров делят Карим Адейеми, Серу Гирасси (оба – «Боруссия» Дортмунд), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») и Абдалла Сима («Брест») – по три забитых мяча у каждого.

В следующем туре Гарри Кейну в составе «Баварии» предстоит сыграть на выезде против «Барселоны» – встреча состоится 23 октября.