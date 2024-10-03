В УЕФА определили четырёх кандидатов на звание игрока тура в Лиге чемпионов

Названы четыре кандидата на приз лучшему футболисту второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

За звание звезды недели в самом престижном еврокубке поспорят Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Мехди Тареми («Интер»), Душан Влахович («Ювентус») и Абдалла Сима («Брест»).

Адейеми отметился хет-триком в ворота шотландского «Селтика» и помог своей команде победить со счётом 7:1. Тареми стал автором гола и результативного паса во встрече с «Црвеной Звездой» (4:0). Благодаря дублю Влаховича «Ювентус» смог вырвать волевую победу в меньшинстве над «РБ Лейпцигом» (3:2). Сима дважды поразил ворота и внёс весомый вклад в разгром австрийского коллектива на его поле (4:0).