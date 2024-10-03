Эндрик поделился эмоциями после первого матча в старте «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик впервые вышел в стартовом составе команды.

Карло Анчелотти доверил 18-летнему бразильцу место в основе в матче Лиги чемпионов против «Лилля». Форвард установил рекорд клуба, однако на результат повлиять не смог, а уже на 57-й минуте был заменён. Без Эндрика «сливочные» забить тоже не смогли – поражение 0:1.

«Выйти в стартовом составе – это невероятное чувство, ведь я выступаю в самом большой клубе мира. Играть с первых минут очень трудно», – поведал юный футболист, выходивший на замену в предыдущих восьми поединках за «Реал».

На счету Эндрика два забитых гола и один результативный пас в девяти встречах нынешней кампании во всех турнирах.