Кейн оценил игру «Баварии» в проигранном матче с «Астон Виллой»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением об игре своей команды в матче против «Астон Виллы» (0:1).

Мюнхенский гранд потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Единственный гол в матче забил форвард «вилланов» Джон Дуран на 79-й минуте.

«Мы доминировали в течение продолжительных отрезков игры. У нас были голевые шансы, но вратарь «Астон Виллы» провёл потрясающий матч. Иногда в футболе такое случается. Самое главное для нас – не паниковать», – приводит слова Кейна.

На счету «Баварии» три набранных очка после двух туров общего этапа Лиги чемпионов. «Астон Вилла» имеет в своём активе шесть баллов.