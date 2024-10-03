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Лига чемпионов

Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов

03 Октября 2024 • 03:22 Комментировать
Барселона
5:0
Янг Бойз

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, каталонская «Барселона» забила пять безответных мячей в ворота аутсайдера - швейцарцев из «Янг Бойз».

Два из пяти мячей гранда забил польский нападающий Роберт Левандовски, который теперь настиг Лионеля Месси по престижному показателю  - среднему количеству голов за матч Лиги чемпионов. У Левандовски этот показатель составляет 0,79 голов за матч - ровно столько же и у Месси.

На третьем месте Криштиану Роналду - 0,77 голов за матч Лиги чемпионов в среднем. Идущий четвёртым Карим Бензема уступает уже серьёзно - 0,59 голов.


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